Эмма Наварро обыграла Ван Яфань в первом круге US Open

Американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг турнира US Open. В матче первого круга она обыграла китаянку Ван Яфань со счётом 7:6 (11:9), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Наварро сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Александровой три подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сыграет с американкой Кэти Макнелли.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.