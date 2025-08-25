Эмма Наварро обыграла Ван Яфань в первом круге US Open
Американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг турнира US Open. В матче первого круга она обыграла китаянку Ван Яфань со счётом 7:6 (11:9), 6:3.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:50 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Ван Яфань
В. Яфань
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Наварро сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Александровой три подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Наварро сыграет с американкой Кэти Макнелли.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
