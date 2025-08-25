Скидки
Эмма Наварро — Ван Яфань, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Эмма Наварро обыграла Ван Яфань в первом круге US Open
Американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг турнира US Open. В матче первого круга она обыграла китаянку Ван Яфань со счётом 7:6 (11:9), 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:50 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		3
         
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Наварро сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. На счету Александровой три подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сыграет с американкой Кэти Макнелли.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь US Open
Сетка US Open
