Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Лёнер Тьен: первый сет остался за сербом

Новак Джокович — Лёнер Тьен: первый сет остался за сербом
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходит матч первого круга US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		2
1 		2
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Первый сет продолжался 24 минуты, его выиграл сербский теннисист со счётом 6:1. За это время Джокович успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android