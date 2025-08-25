Новак Джокович — Лёнер Тьен: первый сет остался за сербом
В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходит матч первого круга US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|2
Лёнер Тьен
Первый сет продолжался 24 минуты, его выиграл сербский теннисист со счётом 6:1. За это время Джокович успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного возможного.
В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.
