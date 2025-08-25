Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open, где может встретиться с Миррой Андреевой

В ночь с 24 по 25 августа завершился матч первого круга US Open, где встречались 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 303-й номер рейтинга китайская спортсменка Чжу Линь. Встреча закончилась победой россиянки со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Российская теннисистка сделала в этой встрече две подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Во втором круге победительница встретится с американкой Алисией Паркс или россиянкой Миррой Андреевой.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.