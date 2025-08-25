Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open
Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счётом 6:3, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:50 МСК
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Анна Блинкова
А. Блинкова
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Стародубцевой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух
В следующем круге Блинкова сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) – Маяр Шериф (Египет).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
Комментарии
