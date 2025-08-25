Скидки
Теннис

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова, результат матча 25 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг US Open

Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:50 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Стародубцевой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух

В следующем круге Блинкова сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) – Маяр Шериф (Египет).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

