Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Блинкова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Стародубцевой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух

В следующем круге Блинкова сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) – Маяр Шериф (Египет).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.