Джордан Томпсон в четырёх сетах обыграл Корентена Муте в первом круге US Open
Сегодня, в ночь с 24 на 25 августа, завершился матч первого круга US Open, в котором встречались 57-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 41-й номер рейтинга француз Корентен Муте. Встреча закончилась победой австралийца со счётом 6:2, 6:4, 1:6, 6:3.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 00:20 МСК
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|6
|
|4
|6
|3
Корентен Муте
К. Муте
Матч продолжался 2 часа 55 минут. Австралийский теннисист сделал 10 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми возможных. В следующем круге победитель встретится с 73-м номером рейтинга французским теннисистом Адрианом Маннарино.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.
