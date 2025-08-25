Джордан Томпсон в четырёх сетах обыграл Корентена Муте в первом круге US Open

Сегодня, в ночь с 24 на 25 августа, завершился матч первого круга US Open, в котором встречались 57-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 41-й номер рейтинга француз Корентен Муте. Встреча закончилась победой австралийца со счётом 6:2, 6:4, 1:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 55 минут. Австралийский теннисист сделал 10 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми возможных. В следующем круге победитель встретится с 73-м номером рейтинга французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.