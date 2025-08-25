Скидки
Главная Теннис Новости

Джордан Томпсон — Корентен Муте, результат матча 25 августа 2025 года, счёт 3:1, US Open

Джордан Томпсон в четырёх сетах обыграл Корентена Муте в первом круге US Open
Комментарии

Сегодня, в ночь с 24 на 25 августа, завершился матч первого круга US Open, в котором встречались 57-я ракетка мира австралийский теннисист Джордан Томпсон и 41-й номер рейтинга француз Корентен Муте. Встреча закончилась победой австралийца со счётом 6:2, 6:4, 1:6, 6:3.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 00:20 МСК
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 6
2 		4 6 3
             
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продолжался 2 часа 55 минут. Австралийский теннисист сделал 10 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми возможных. В следующем круге победитель встретится с 73-м номером рейтинга французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
