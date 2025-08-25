Новак Джокович — Лёнер Тьен: серб победил во втором сете

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходит матч первого круга US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен.

Второй сет выиграл сербский спортсмен со счётом 7:6 (7:3). В первом сете победу также одержал Джокович со счётом 6:1.

В двух сетах Джокович сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.