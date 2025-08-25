Новак Джокович — Лёнер Тьен: серб победил во втором сете
В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходит матч первого круга US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|
|6 3
|1
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Второй сет выиграл сербский спортсмен со счётом 7:6 (7:3). В первом сете победу также одержал Джокович со счётом 6:1.
В двух сетах Джокович сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных.
В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.
