Теннис

Новак Джокович — Лёнер Тьен: серб победил во втором сете

Новак Джокович — Лёнер Тьен: серб победил во втором сете
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходит матч первого круга US Open, где встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5
1 		6 3 1
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Второй сет выиграл сербский спортсмен со счётом 7:6 (7:3). В первом сете победу также одержал Джокович со счётом 6:1.

В двух сетах Джокович сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.

