Жасмин Паолини — Дестани Айава, результат матча 25 августа 2025 года, счёт 2:0, US Open

Жасмин Паолини вышла во второй круг US Open
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини победила 168-й номер рейтинга австралийскую спортсменку Дестани Айаву в первом круге турнира US Open со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
Дестани Айава
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 6 4
6 7 7
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Итальянская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и два реализованных брей-пойнта из двух. В следующем круге победительница встретится с белорусской спортсменкой Александрой Саснович или с американкой Ивой Йович.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
