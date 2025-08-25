Жасмин Паолини вышла во второй круг US Open
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини победила 168-й номер рейтинга австралийскую спортсменку Дестани Айаву в первом круге турнира US Open со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 33 минуты. Итальянская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и два реализованных брей-пойнта из двух. В следующем круге победительница встретится с белорусской спортсменкой Александрой Саснович или с американкой Ивой Йович.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.
