Жасмин Паолини вышла во второй круг US Open

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини победила 168-й номер рейтинга австралийскую спортсменку Дестани Айаву в первом круге турнира US Open со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Итальянская теннисистка в этой встрече не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и два реализованных брей-пойнта из двух. В следующем круге победительница встретится с белорусской спортсменкой Александрой Саснович или с американкой Ивой Йович.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по шестое сентября.