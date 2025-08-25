Виктория Азаренко с победы стартовала на US Open

Белорусская теннисистка Вероника Азаренко с победы стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла американку Хина Иноуэ со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Азаренко сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Иноуэ три подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Азаренко встретится с победителем пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина)

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.