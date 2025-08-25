Скидки
Виктория Азаренко — Хина Иноуэ, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Виктория Азаренко с победы стартовала на US Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Вероника Азаренко с победы стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла американку Хина Иноуэ со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Хина Иноуэ
США
Хина Иноуэ
Х. Иноуэ

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Азаренко сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Иноуэ три подачи навылет, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Азаренко встретится с победителем пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина)

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
