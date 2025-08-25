Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин проиграл первый сет на старте US Open

Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин проиграл первый сет на старте US Open
Комментарии

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		1
6 		1
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Даниил Медведев проиграл первый сет матч со счётом 3:6.

Победитель пары Медведев – Бонзи в следующем круге сыграет с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Медведев рвётся во 2-й круг US Open! Потапова и Блинкова победили. LIVE!
Live
Медведев рвётся во 2-й круг US Open! Потапова и Блинкова победили. LIVE!
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android