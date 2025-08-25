Белинда Бенчич победила Чжан Шуай и вышла во второй круг US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Шуай две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Бенчич сыграет с победителем пары Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.