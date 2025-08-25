Белинда Бенчич победила Чжан Шуай и вышла во второй круг US Open
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:3.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:15 МСК
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Шуай две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем круге Бенчич сыграет с победителем пары Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
Комментарии
