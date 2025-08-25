Скидки
Чжан Шуай — Белинда Бенчич, результат матча 25 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг US Open

Белинда Бенчич победила Чжан Шуай и вышла во второй круг US Open
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:15 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Бенчич сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Шуай две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Бенчич сыграет с победителем пары Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

