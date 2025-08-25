Новак Джокович уверенно победил Лёнера Тьена в первом круге US Open
Завершился матч первого круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», где встречались седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен. Серб победил со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Матч продолжался 2 часа 25 минут. Сербский теннисист сделал семь подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.
