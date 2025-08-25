Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Лёнер Тьен, результат матча 25 августа 2025 года, счёт 3:0, US Open

Новак Джокович уверенно победил Лёнера Тьена в первом круге US Open
Комментарии

Завершился матч первого круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», где встречались седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен. Серб победил со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
1 		6 3 2
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Сербский теннисист сделал семь подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге победитель встретится со 149-м номером рейтинга американцем Захари Свайдой.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Юная продавщица лимонада встретила Джоковича. Видео
Истории
Юная продавщица лимонада встретила Джоковича. Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android