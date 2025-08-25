Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин проиграл второй сет на старте US Open

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

Даниил Медведев проиграл первые два сета со счётом 3:6, 5:7.

Победитель пары Медведев – Бонзи в следующем круге сыграет с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.