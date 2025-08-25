Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин проиграл второй сет на старте US Open
Поделиться
В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|
|7
|5
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Даниил Медведев проиграл первые два сета со счётом 3:6, 5:7.
Победитель пары Медведев – Бонзи в следующем круге сыграет с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
05:56
-
05:26
-
04:47
-
04:45
-
04:38
-
04:30
-
04:11
-
04:06
-
03:21
-
03:21
-
03:07
-
02:43
-
02:00
-
00:59
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:41
-
00:41
-
00:32
-
00:19
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36