Джессика Пегула победила Маяр Шериф и вышла во второй круг US Open

4-я ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (104-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Пегула сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Шериф нет подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Пегула сыграет с теннисисткой из России Анной Блинковой (78).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.