Теннис

Джессика Пегула — Маяр Шериф, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Джессика Пегула победила Маяр Шериф и вышла во второй круг US Open
Комментарии

4-я ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (104-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 05:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Маяр Шериф
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Пегула сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Шериф нет подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Пегула сыграет с теннисисткой из России Анной Блинковой (78).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open
