Джессика Пегула победила Маяр Шериф и вышла во второй круг US Open
4-я ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (104-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 05:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Маяр Шериф
М. Шериф
Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Пегула сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Шериф нет подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Пегула сыграет с теннисисткой из России Анной Блинковой (78).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
