Новак Джокович, US Open: результаты на 25 августа, следующий соперник, путь до титула
Поделиться
Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:
- первый круг: Новак Джокович (Сербия, 1) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:
- второй круг: Новак Джокович (Сербия) - Захари Свайда (США).
Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:
- третий круг: Алекс Михельсен (США, 30);
- четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);
- 1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
- 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);
- финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Джокович попробовал себя в новом виде спорта на Уимблдоне
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
05:56
-
05:26
-
04:47
-
04:45
-
04:38
-
04:30
-
04:11
-
04:06
-
03:21
-
03:21
-
03:07
-
02:43
-
02:00
-
00:59
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:41
-
00:41
-
00:32
-
00:19
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36