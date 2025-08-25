Скидки
Новак Джокович, US Open: результаты на 25 августа, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, US Open: результаты на 25 августа, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • первый круг: Новак Джокович (Сербия, 1) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
1 		6 3 2
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • второй круг: Новак Джокович (Сербия) - Захари Свайда (США).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

  • третий круг: Алекс Михельсен (США, 30);
  • четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);
  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Сетка US Open у мужчин
Календарь US Open у мужчин

