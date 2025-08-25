Новак Джокович, US Open: результаты на 25 августа, следующий соперник, путь до титула

Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:

первый круг: Новак Джокович (Сербия, 1) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:

второй круг: Новак Джокович (Сербия) - Захари Свайда (США).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

третий круг: Алекс Михельсен (США, 30);

четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);

1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Джокович попробовал себя в новом виде спорта на Уимблдоне