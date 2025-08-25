Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open Бенжамену Бонзи и покинул турнир

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Матч закончился победой французского теннисиста в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 44 минуты. По ходу матча Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

У россиянина — 21 подача навылет, 10 двойных ошибок и 6 из 19 реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, в следующем круге Бенжамен встретится с Маркосом Гироном, представляющим США и прошедшим своего соперника в первом круге.