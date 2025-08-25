Скидки
Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open Бенжамену Бонзи и покинул турнир

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Матч закончился победой французского теннисиста в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Продолжительность встречи составила 3 часа 44 минуты. По ходу матча Бонзи сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

У россиянина — 21 подача навылет, 10 двойных ошибок и 6 из 19 реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, в следующем круге Бенжамен встретится с Маркосом Гироном, представляющим США и прошедшим своего соперника в первом круге.

