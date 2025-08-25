Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович установил уникальный рекорд тенниса среди женщин и мужчин в Открытой эре

Новак Джокович установил уникальный рекорд тенниса среди женщин и мужчин в Открытой эре
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен провели очный матч первого круга US Open-2025, в котором серб победил со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 и добыл свою 75-ю подряд победу в стартовых матчах на турнирах «Большого шлема».

Как сообщает Opta Sport, Джокович стал первым игроком (среди мужчин или женщин) в Открытой эре с таким достижением в одиночном разряде основной сетки. Открытая эра — это текущий период в истории профессионального тенниса, который начался в 1968 году.

Напомним, во втором круге Джокович встретится с ещё одним американцем — Захари Свайдой. Матч состоится 27 августа. Предварительное время начала встречи — в 18:00 мск.

Соболенко и Джокович потренировались вместе на Уимблдоне

Материалы по теме
Новак Джокович, US Open: результаты на 25 августа, следующий соперник, путь до титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android