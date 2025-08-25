Новак Джокович установил уникальный рекорд тенниса среди женщин и мужчин в Открытой эре

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 19-летний американский спортсмен Лёнер Тьен провели очный матч первого круга US Open-2025, в котором серб победил со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 и добыл свою 75-ю подряд победу в стартовых матчах на турнирах «Большого шлема».

Как сообщает Opta Sport, Джокович стал первым игроком (среди мужчин или женщин) в Открытой эре с таким достижением в одиночном разряде основной сетки. Открытая эра — это текущий период в истории профессионального тенниса, который начался в 1968 году.

Напомним, во втором круге Джокович встретится с ещё одним американцем — Захари Свайдой. Матч состоится 27 августа. Предварительное время начала встречи — в 18:00 мск.

