Даниил Медведев показал неприличный жест во время матча 1-го круга US Open-2025

Даниил Медведев показал неприличный жест во время матча 1-го круга US Open-2025
Российский теннисист Даниил Медведев показал неприличный жест в стартовой игре на US Open--2025, в которой его соперником выступает француз Бенжамен Бонзи.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 4
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Любой теннисный болельщик знает, что Даниил Медведев достигает своего пика «безумия» во время американской летней серии турниров, особенно когда доходит до кульминации на US Open 2025. Доказательством тому служит его любопытная реакция на потерю гейма на своей подаче в матче против Бенджамина Бонзи, после того как он уже имитировал его жест празднования в предыдущих геймах. Очевидно, что нью-йоркские корты совсем не идут на пользу Даниилу», — так описали произошедшее в теннисном издании puntodebreak.com.

На момент написания новости в матче идёт третий сет. Француз по сетам ведёт 2:0, сейчас спортсмены играют тай-брейк.

Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне

