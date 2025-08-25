Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин ушёл с матчбола и забрал третий сет

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Медведев выиграл третий сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

Напомним, первые два сета Медведев проиграл: 3:6, 5:7. В третьем сете россиянин был на грани поражения. В десятом гейме на своей подаче Бонзи имел матчбол, однако в итоге Даниил сумел перевернуть ситуацию и забрать гейм, а затем и сет.

Победитель пары Медведев – Бонзи в следующем круге сыграет с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).

