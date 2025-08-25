Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин ушёл с матчбола и забрал третий сет
В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Медведев выиграл третий сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|4
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Напомним, первые два сета Медведев проиграл: 3:6, 5:7. В третьем сете россиянин был на грани поражения. В десятом гейме на своей подаче Бонзи имел матчбол, однако в итоге Даниил сумел перевернуть ситуацию и забрать гейм, а затем и сет.
Победитель пары Медведев – Бонзи в следующем круге сыграет с победителем пары Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США).
