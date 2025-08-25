Даниил Медведев устроил скандал и оскорбил судью по ходу матча US Open c Бонзи

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. На момент написания новости идёт четвёртый сет. В третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес арбитра.

Игра складывалась неудачно для россиянина, он проигрывал со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе Бонзи между первой и второй подачей на корте оказался фотограф. Судья Грег Алленсворт дал французу переподать первую подачу, что взбесило Медведева. Даниил начал спорить и заводить трибуны.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь? Ты же хочешь домой, не так ли?» — сказал Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнёс: «Ребята, он хочет уйти. Ему платят за матч, а не за часы».

Таким образом Бонзи около шести минут не мог подать на матч, после чего Медведев забрал гейм на его подаче, сет перешёл в тай-брейк, который россиянин выиграл, однако первые две партии остались за французом. Сейчас Медведев находится в шаге от победы в четвёртом сете, ведя 5:0 по геймам на своей подаче.

