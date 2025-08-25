Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев устроил скандал и оскорбил судью по ходу матча US Open c Бонзи

Даниил Медведев устроил скандал и оскорбил судью по ходу матча US Open c Бонзи
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. На момент написания новости идёт четвёртый сет. В третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес арбитра.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 4
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Игра складывалась неудачно для россиянина, он проигрывал со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе Бонзи между первой и второй подачей на корте оказался фотограф. Судья Грег Алленсворт дал французу переподать первую подачу, что взбесило Медведева. Даниил начал спорить и заводить трибуны.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты домой хочешь? Ты же хочешь домой, не так ли?» — сказал Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнёс: «Ребята, он хочет уйти. Ему платят за матч, а не за часы».

Таким образом Бонзи около шести минут не мог подать на матч, после чего Медведев забрал гейм на его подаче, сет перешёл в тай-брейк, который россиянин выиграл, однако первые две партии остались за французом. Сейчас Медведев находится в шаге от победы в четвёртом сете, ведя 5:0 по геймам на своей подаче.

Рублёв и Медведев пьют коктейли на вечеринке в Галле

Материалы по теме
Медведев отыгрался с 0:2 и перевёл матч в пятый сет на US Open! LIVE!
Live
Медведев отыгрался с 0:2 и перевёл матч в пятый сет на US Open! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android