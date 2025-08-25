Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 24 на 25 августа у женщин

В ночь с 24 на 25 августа мск в Нью-Йорке (США) стартовал US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами первого игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 24-25 августа:

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Полина Кудерметова (Россия) — 2:2, Парризас-Диас – отказ:

(Россия) — 2:2, Парризас-Диас – отказ: Маккартни Кесслер (США, 32) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 7:5;

(США, 32) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 7:5; Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:7:

(Россия, Q) — (Чехия) — 3:6, 6:7: Александра Эала (Филиппины) — Клара Таусон (Дания, 14) — 6:3, 2:6, 7:6;

(Филиппины) — Клара Таусон (Дания, 14) — 6:3, 2:6, 7:6; Ребекка Марино (Канада, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 2:6, 1:6;

(Канада, 31) — 2:6, 1:6; Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24) — 6:4, 4:6, 6:4;

(Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24) — 6:4, 4:6, 6:4; Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1;

(Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1; Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:4, 6:3;

(Латвия, 25) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:4, 6:3; Эмма Наварро (США, 10) — Ван Яфань (Китай, SR) — 7:6, 6:3;

(США, 10) — Ван Яфань (Китай, SR) — 7:6, 6:3; Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай, SR) — 6:4, 4:6, 6:2;

(Россия) — Чжу Линь (Китай, SR) — 6:4, 4:6, 6:2; Виктория Азаренко (Беларусь) — Хина Иноуэ (США, Q) — 7:6, 6:4;

Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 3:6, 1:6;

(Россия) — 3:6, 1:6; Чжан Шуай (Китай, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 16) — 3:6, 3:6;

(Швейцария, 16) — 3:6, 3:6; Дестани Айава (Австралия, Q) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 2:6; 6:7;

(Италия, 7) — 2:6; 6:7; Джессика Пегула (США, 4) — Маяр Шериф (Египет) — 6:0, 6:4.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.