Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин выиграл четвёртый сет со счётом 6:0

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Медведев забрал четвёртый сет со счётом 6:0.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 4
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Первые два сета остались за Бонзи, в третьей партии француз находился в шаге от победы, имея матчбол на своей подаче, однако после скандала на корте Медведев забрал подачу соперника и перевернул ход матча. В четвёртой партии Бонзи не сумел навязать конкуренции россиянину.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

Дочь Даниила Медведева учится играть в теннис у сетки

