Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: россиянин выиграл четвёртый сет со счётом 6:0

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Медведев забрал четвёртый сет со счётом 6:0.
Первые два сета остались за Бонзи, в третьей партии француз находился в шаге от победы, имея матчбол на своей подаче, однако после скандала на корте Медведев забрал подачу соперника и перевернул ход матча. В четвёртой партии Бонзи не сумел навязать конкуренции россиянину.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
Дочь Даниила Медведева учится играть в теннис у сетки
