Бонзи после победы над Медведевым отреагировал на скандальное поведение россиянина

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Встреча завершилась победой француза в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бенжамен на корте прокомментировал скандальный инцидент с поведением Медведева в третьем сете.

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте всё, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал в интервью Бонзи.

Напомним, в третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес арбитра.

