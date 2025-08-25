Скидки
Главная Теннис Новости

Бонзи после победы над Медведевым отреагировал на скандальное поведение россиянина

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. Встреча завершилась победой француза в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бенжамен на корте прокомментировал скандальный инцидент с поведением Медведева в третьем сете.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте всё, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал в интервью Бонзи.

Напомним, в третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес арбитра.

Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне

