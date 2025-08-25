Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

25 августа главные новости спорта, футбол, теннис, РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Лига 1

Даниил Медведев со скандалом покинул US Open, «Реал» разгромил «Овьедо». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open французу Бенжамену Бонзи и покинул турнир со скандалом, «Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Килиана Мбаппе и голом Винисиуса Жуниора во 2-м туре, российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира сопернице из Индонезии Джаниче Чен на старте US Open. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open Бенжамену Бонзи и покинул турнир.
  2. «Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Мбаппе и голом Винисиуса во 2-м туре.
  3. Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира на старте US Open.
  4. Новак Джокович уверенно победил Лёнера Тьена в первом круге US Open.
  5. Арина Соболенко вышла во второй круг US Open, где сыграет с Полиной Кудерметовой.
  6. Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open, где может встретиться с Миррой Андреевой.
  7. Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open.
  8. ЦСКА уверенно победил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ.
  9. «Ювентус» в меньшинстве одолел «Парму» с голами Дэвида и Влаховича в 1-м туре Серии А.
  10. «Лилль» победил «Монако» благодаря голу Жиру на 90+2-й минуте, Головин отыграл 74 минуты.
  11. «Балтика» уверенно обыграла «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ.
  12. Полина Кудерметова вышла во второй круг US Open после отказа Нурии Парризас-Диас.
Материалы по теме
Топ-события понедельника: футбол, US Open, предсезонка КХЛ и ЧМ по волейболу
Топ-события понедельника: футбол, US Open, предсезонка КХЛ и ЧМ по волейболу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android