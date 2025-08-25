Даниил Медведев со скандалом покинул US Open, «Реал» разгромил «Овьедо». Главное к утру

Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open французу Бенжамену Бонзи и покинул турнир со скандалом, «Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Килиана Мбаппе и голом Винисиуса Жуниора во 2-м туре, российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира сопернице из Индонезии Джаниче Чен на старте US Open. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».