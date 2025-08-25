Даниил Медведев со скандалом покинул US Open, «Реал» разгромил «Овьедо». Главное к утру
Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open французу Бенжамену Бонзи и покинул турнир со скандалом, «Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Килиана Мбаппе и голом Винисиуса Жуниора во 2-м туре, российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира сопернице из Индонезии Джаниче Чен на старте US Open. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open Бенжамену Бонзи и покинул турнир.
- «Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Мбаппе и голом Винисиуса во 2-м туре.
- Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира на старте US Open.
- Новак Джокович уверенно победил Лёнера Тьена в первом круге US Open.
- Арина Соболенко вышла во второй круг US Open, где сыграет с Полиной Кудерметовой.
- Анастасия Потапова вышла во второй круг US Open, где может встретиться с Миррой Андреевой.
- Блинкова уверенно обыграла Стародубцеву на старте US Open.
- ЦСКА уверенно победил «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ.
- «Ювентус» в меньшинстве одолел «Парму» с голами Дэвида и Влаховича в 1-м туре Серии А.
- «Лилль» победил «Монако» благодаря голу Жиру на 90+2-й минуте, Головин отыграл 74 минуты.
- «Балтика» уверенно обыграла «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ.
- Полина Кудерметова вышла во второй круг US Open после отказа Нурии Парризас-Диас.
