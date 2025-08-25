Даниил Медведев вдребезги разбил ракетку после вылета в первом круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи на старте US Open в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 и эмоционально отреагировал на своё поражение.

После завершения матча россиянин находясь на скамейке у корта длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем Даниил опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, Медведев перевернул матч, переведя его в пятый сет после поражения в первых двух партиях, однако в итоге всё равно проиграл матч. Для Даниила это поражение стало четвертым кряду на турнирах «Большого шлема».

