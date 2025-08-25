Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вдребезги разбил ракетку после вылета в первом круге US Open

Даниил Медведев вдребезги разбил ракетку после вылета в первом круге US Open
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи на старте US Open в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 и эмоционально отреагировал на своё поражение.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

После завершения матча россиянин находясь на скамейке у корта длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем Даниил опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, Медведев перевернул матч, переведя его в пятый сет после поражения в первых двух партиях, однако в итоге всё равно проиграл матч. Для Даниила это поражение стало четвертым кряду на турнирах «Большого шлема».

Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне

Материалы по теме
Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open Бенжамену Бонзи и покинул турнир
Материалы по теме
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android