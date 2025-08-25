Даниил Медведев вдребезги разбил ракетку после вылета в первом круге US Open
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи на старте US Open в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 и эмоционально отреагировал на своё поражение.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
После завершения матча россиянин находясь на скамейке у корта длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем Даниил опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу.
Фото: Скрин с трансляции
Фото: Скрин с трансляции
Напомним, Медведев перевернул матч, переведя его в пятый сет после поражения в первых двух партиях, однако в итоге всё равно проиграл матч. Для Даниила это поражение стало четвертым кряду на турнирах «Большого шлема».
Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне
Комментарии
- 25 августа 2025
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04
-
07:50
-
07:10
-
07:04
-
07:02
-
06:35
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
05:56
-
05:26
-
04:47
-
04:45
-
04:38
-
04:30
-
04:11
-
04:06
-
03:21
-
03:21
-
03:07
-
02:43
-
02:00
-
00:59
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:41
-
00:41
-
00:32
-
00:19
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50