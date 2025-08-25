Бонзи прокомментировал победу над Медведевым в первом круге US Open

Французский теннисист Бенжамен Бонзи, занимающий 51-е место в мировом рейтинге, прокомментировал свою победу в первом круге Открытого чемпионата США над соперником из России Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге).

«Невероятно. Да, я и фанатов заработал, и хейтеров. Спасибо всем, кто кричал и освистывал меня, это придало мне сил. Это сумасшедший матч, сумасшедший сценарий, сумасшедшая победа», — сказал Бенжамен Бонзи после матча.

Напомним, единственный титул «Большого шлема» российский теннисист завоевал именно на US Open в 2021 году, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.