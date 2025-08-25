Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бонзи прокомментировал победу над Медведевым в первом круге US Open

Бонзи прокомментировал победу над Медведевым в первом круге US Open
Комментарии

Французский теннисист Бенжамен Бонзи, занимающий 51-е место в мировом рейтинге, прокомментировал свою победу в первом круге Открытого чемпионата США над соперником из России Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге).

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Невероятно. Да, я и фанатов заработал, и хейтеров. Спасибо всем, кто кричал и освистывал меня, это придало мне сил. Это сумасшедший матч, сумасшедший сценарий, сумасшедшая победа», — сказал Бенжамен Бонзи после матча.

Напомним, единственный титул «Большого шлема» российский теннисист завоевал именно на US Open в 2021 году, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Даниил Медведев со скандалом покинул US Open, «Реал» разгромил «Овьедо». Главное к утру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android