Бонзи прокомментировал победу над Медведевым в первом круге US Open
Французский теннисист Бенжамен Бонзи, занимающий 51-е место в мировом рейтинге, прокомментировал свою победу в первом круге Открытого чемпионата США над соперником из России Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге).
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
«Невероятно. Да, я и фанатов заработал, и хейтеров. Спасибо всем, кто кричал и освистывал меня, это придало мне сил. Это сумасшедший матч, сумасшедший сценарий, сумасшедшая победа», — сказал Бенжамен Бонзи после матча.
Напомним, единственный титул «Большого шлема» российский теннисист завоевал именно на US Open в 2021 году, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
