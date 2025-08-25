US Open — 2025: результаты матчей с 24 на 25 августа у мужчин
Вчера, 24 августа, и в ночь на 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) стартовал US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами первого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.
Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 24-25 августа:
- Александр Шевченко (Казахстан) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) – 1:6, 1:6, 2:6;
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:7 (2:7), 5:7, 6:4, 2:6;
- Якуб Меншик (Чехия, 16) – Николас Харри (Чили) – 7:6 (7:5), 6:3, 6:4;
- Бен Шелтон (США, 6) – Игнасио Бусе (Перу, Q) – 6:3, 6:2, 6:4;
- Лучано Дардери (Италия, 32) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 6:2, 6:1, 6:2;
- Стефан Достанич (США, WC) – Элиот Спиццирри (США, WC) – 5:7, 4:6, 6:7 (4:7);
- Эмилио Нава (США, WC) – Тейлор Фриц (США, 4) – 5:7, 2:6, 3:6;
- Юго Бланше (Франция, Q) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2;
- Адриан Маннарино (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) –7:5, 6:4, 6:0;
- Лука Нарди (Италия) – Томаш Махач (Чехия, 21) – 3:6, 1:6, 1:6;
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 3:6, 2:6, 0:6
- Захари Свайда (США, Q) – Жомбор Пирош (Венгрия, Q) – 6:4, 6:2, 7:5;
- Жером Ким (Швейцария, Q) – Итан Куинн (США) – 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5);
- Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Пабло Льямас Руис (Испания, Q) – 7:6 (9:7), 6:4, 6:2;
- Джордан Томпсон (Австралия) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 6:4, 1:6, 6:3;
- Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США) – 0:6, 5:7, 6:4, 7:5, 4:6;
- Брендон Накашима (США, 30) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:2, 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 7:6 (10:7);
- Новак Джокович (Сербия, 7) – Лёнер Тьен (США) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2;
- Даниил Медведев (Россия, 13) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 3:6, 5:7, 7:6, (7:5), 6:0, 4:6.
