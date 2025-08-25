US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 25 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 августа, и ночью 26 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание матчей на 25-26 августа. Мужчины (время – московское):

18:00. Уго Умбер (Франция, 22) – Адам Уолтон (Австралия);

18:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Чун Син Цен (Китайский Тайбэй);

18:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Себастьян Корда (США);

18:00. Себастьян Баэс (Аргентина) – Ллойд Харрис (ЮАР, Q);

18:00. Мартин Дамм-мл. (США, Q) – Дарвин Бланш (США, WC);

18:00. Александр Ковачевич (США) – Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q);

19:30. Миомир Кецманович (Сербия) – Жоао Фонсека (Бразилия);

19:30. Федерико Агустин-Гомес (Аргентина, Q) – Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

20:00. Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс Михельсен (США, 28);

20:00. Маттия Белуччи (Италия) – Цзюнчэн Шан (Китай);

20:00. Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Йосихито Нисиока (Япония);

20:00. Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, LL) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

21:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Маккензи Макдональд (США);

21:00. Франческо Пассаро (Италия, Q) – Флавио Коболли (Италия, 24);

21:00. Джеймс Дакворт (Австралия, LL) – Тристан Бойер (США, WC);

21:00. Хауме Мунар (Испания) – Жайме Фария (Португалия, LL);

21:30. Дженсон Бруксби (США) – Александар Вукич (Австралия);

21:30. Уго Дельен (Боливия) – Камиль Майхшак (Польша);

22:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 11);

23:00. Габриэль Диалло (Канада, 31) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

23:00. Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 15);

23:00. Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 15);

00:00. Карен Хачанов (Россия, 9) – Нишеш Басаваредди (США, WC);

3:30. Райлли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.