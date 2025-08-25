US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 25 августа
Сегодня, 24 августа, и ночью 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного разряда турнира.
US Open – 2025. Расписание игрового дня на 25 августа. Женщины (время – московское):
- 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30);
- 18:00. Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай);
- 18:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22);
- 18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
- 18:00. Петра Квитова (Чехия) – Диан Парри (Франция);
- 18:00. Леолия Жанжан (Франция) – Присцилла Хон (Австралия, Q);
- 18:30. Мэдисон Киз (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика);
- 19:30. Александра Саснович (Беларусь) – Ива Йович (США);
- 19:30. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC);
- 19:30. Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC);
- 19:30. Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC);
- 20:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC);
- 20:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Антония Ружич (Хорватия);
- 20:00. Кристина Букша (Испания) – Клэр Лю (США, WC);
- 21:30. Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- 22:00. Эльза Жакемо (Франция) – Мари Боузкова (Чехия);
- 22:00. Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Чехия);
- 22:00. Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия);
- 23:00. Кэти Волынец (США, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
- 23:30. Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC);
- 23:30. Дарья Семинистая (Латвия, Q) – Питон Стирнс (США);
- 00:00. Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12);
- 2:00. Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11);
- 4:00. Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5).
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.
