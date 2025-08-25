Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 25 августа

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 25 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, и ночью 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание игрового дня на 25 августа. Женщины (время – московское):

  • 18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30);
  • 18:00. Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай);
  • 18:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22);
  • 18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • 18:00. Петра Квитова (Чехия) – Диан Парри (Франция);
  • 18:00. Леолия Жанжан (Франция) – Присцилла Хон (Австралия, Q);
  • 18:30. Мэдисон Киз (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика);
  • 19:30. Александра Саснович (Беларусь) – Ива Йович (США);
  • 19:30. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC);
  • 19:30. Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC);
  • 19:30. Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC);
  • 20:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC);
  • 20:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Антония Ружич (Хорватия);
  • 20:00. Кристина Букша (Испания) – Клэр Лю (США, WC);
  • 21:30. Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);
  • 22:00. Эльза Жакемо (Франция) – Мари Боузкова (Чехия);
  • 22:00. Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Чехия);
  • 22:00. Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия);
  • 23:00. Кэти Волынец (США, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
  • 23:30. Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC);
  • 23:30. Дарья Семинистая (Латвия, Q) – Питон Стирнс (США);
  • 00:00. Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12);
  • 2:00. Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11);
  • 4:00. Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.

Сетка US Open-2025 (ж)
Календарь US Open-2025 (ж)
Материалы по теме
Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?
Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android