US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 25 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 августа, и ночью 25 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание игрового дня на 25 августа. Женщины (время – московское):

18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30);

(Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30); 18:00. Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай);

(Россия, 17) – Юань Юэ (Китай); 18:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22);

18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия);

18:00. Петра Квитова (Чехия) – Диан Парри (Франция);

18:00. Леолия Жанжан (Франция) – Присцилла Хон (Австралия, Q);

18:30. Мэдисон Киз (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика);

19:30. Александра Саснович (Беларусь) – Ива Йович (США);

19:30. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC);

19:30. Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC);

(Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC); 19:30. Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC);

(Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC); 20:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC);

20:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Антония Ружич (Хорватия);

20:00. Кристина Букша (Испания) – Клэр Лю (США, WC);

21:30. Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);

22:00. Эльза Жакемо (Франция) – Мари Боузкова (Чехия);

22:00. Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Чехия);

22:00. Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия);

23:00. Кэти Волынец (США, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

23:30. Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC);

23:30. Дарья Семинистая (Латвия, Q) – Питон Стирнс (США);

00:00. Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12);

2:00. Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11);

4:00. Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.