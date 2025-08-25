Андрей Рублёв — Дино Прижмич: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Сегодня, 24 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 124-й номер рейтинга Дино Прижмич из Хорватии. Встреча запланирована на 23:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Андрей Рублёв и Дино Прижмич встретятся впервые в рамках АТР-тура.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.