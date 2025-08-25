Скидки
Карен Хачанов — Нинеш Басаваредди: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Хачанов — Басаваредди: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Комментарии

В ночь с 25 на 26 августа по московскому времени в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 106-й номер рейтинга Нинеш Басаваредди из США. Встреча запланирована на 00:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Карен Хачанов и Нинеш Басаваредди встретятся впервые в рамках АТР-тура.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

