Медведев — об инциденте во время матча с Бонзи: был расстроен решением судьи на вышке

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев объяснил эпизод в матче с французом Бенжаменом Бонзи в третьей партии, отметив, что его огорчило решение судьи. Медведев проиграл стартовый матч US Open — 2025 со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

– Можете объяснить, что именно вас огорчило?

– Не фотограф. Ничего особенного… Всякий раз, когда с трибун раздаётся звук между подачами, второй подачи нет. Но это помогло мне вернуться в игру. Забавный был момент. Я не из-за фотографа был расстроен, а решением судьи на вышке, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.