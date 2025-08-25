Скидки
Медведев — об инциденте во время матча с Бонзи: был расстроен решением судьи на вышке

Медведев — об инциденте во время матча с Бонзи: был расстроен решением судьи на вышке
Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев объяснил эпизод в матче с французом Бенжаменом Бонзи в третьей партии, отметив, что его огорчило решение судьи. Медведев проиграл стартовый матч US Open — 2025 со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

– Можете объяснить, что именно вас огорчило?
– Не фотограф. Ничего особенного… Всякий раз, когда с трибун раздаётся звук между подачами, второй подачи нет. Но это помогло мне вернуться в игру. Забавный был момент. Я не из-за фотографа был расстроен, а решением судьи на вышке, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.

