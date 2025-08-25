«Просто выразил свои эмоции и недовольство». Медведев — о поведении на матчболе Бонзи

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев рассказал, пытался ли он сорвать подачу на матч француза Бенжамена Бонзи в третьей партии матча первого круга US Open – 2025. Медведев проиграл матч со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

– Насколько вы пытались сорвать момент и устроить задержку подольше перед матчболом соперника?

– Вообще ни на сколько. Конечно, я был расстроен. Думал: «У него матчбол на его подаче, а я ни разу за матч не сделал брейк. Я проиграю матч. И ладно, это его вторая подача, думаю, если рефери ничего не скажет, то он сделает вторую подачу, вероятно, возьмёт этот розыгрыш и матч будет окончен». Но он говорит, что это первая подача, и я такой – что говорить, что делать… В мыслях хотелось сделать что-то похуже. Но я не мог. Потому что есть правила и я на теннисном корте.

Я просто выразил свои эмоции и недовольство, после чего трибуны сделали то, что сделали, я их даже особо не просил об этом. Было прикольно это наблюдать. В моменте я думал: «Было бы весело завершить карьеру с одним матчем на US Open», – сказал Медведев во время пресс-конференции после матча.