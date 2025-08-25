Скидки
Медведев ответил, планирует ли он завершать карьеру после поражения на US Open

Медведев ответил, планирует ли он завершать карьеру после поражения на US Open
Комментарии

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев рассказал, собирается ли он завершать карьеру после поражения от француза Бенжамена Бонзи в матче первого круга US Open – 2025 со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

– Это конец вашей карьеры?
– Нет, не сегодня. Никогда не знаешь, где именно захочешь это сделать. Сегодня я думал, что это бы стало хорошим местом, чтобы завершить её, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Напомним, Бенжамен Бонзи обыграл Медведева уже на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он был сильнее российского теннисиста в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).

