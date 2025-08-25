Медведев ответил, планирует ли он завершать карьеру после поражения на US Open

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев рассказал, собирается ли он завершать карьеру после поражения от француза Бенжамена Бонзи в матче первого круга US Open – 2025 со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

– Это конец вашей карьеры?

– Нет, не сегодня. Никогда не знаешь, где именно захочешь это сделать. Сегодня я думал, что это бы стало хорошим местом, чтобы завершить её, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Напомним, Бенжамен Бонзи обыграл Медведева уже на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он был сильнее российского теннисиста в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).