«Они не хотели останавливаться». Медведев — о поведении трибун на матчболе Бонзи

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о поведении трибун во время матчбола французского теннисиста Бенжамена Бонзи в третьей партии матча первого круга US Open — 2025, в котором россиянин уступил со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
– Вы минут шесть подстёгивали трибуны. Понимали, что так меняете динамику игры?
– В какой-то момент я попросил их прекратить, но они не послушали. Тогда я подумал – окей, давайте попробуем их контролировать, чтобы они перестали. Но они не хотели останавливаться. Да, вы говорите, это длилось шесть минут, но у него был момент, где-то после трёх минут, когда он мог подать, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.
Напомним, Бенжамен Бонзи обыграл Медведева уже на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он был сильнее российского теннисиста в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).
