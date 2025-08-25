Скидки
«Они не хотели останавливаться». Медведев — о поведении трибун на матчболе Бонзи

«Они не хотели останавливаться». Медведев — о поведении трибун на матчболе Бонзи
Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о поведении трибун во время матчбола французского теннисиста Бенжамена Бонзи в третьей партии матча первого круга US Open — 2025, в котором россиянин уступил со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

– Вы минут шесть подстёгивали трибуны. Понимали, что так меняете динамику игры?
– В какой-то момент я попросил их прекратить, но они не послушали. Тогда я подумал – окей, давайте попробуем их контролировать, чтобы они перестали. Но они не хотели останавливаться. Да, вы говорите, это длилось шесть минут, но у него был момент, где-то после трёх минут, когда он мог подать, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Напомним, Бенжамен Бонзи обыграл Медведева уже на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он был сильнее российского теннисиста в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).

