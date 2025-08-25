Медведев — о возможном наказании после матча с Бонзи: таких, как я, они штрафуют сильнее

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном штрафе за своё поведение во время матча с французом Бенжаменом Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6), отметив, что ранее за подобное оштрафовали американца Райлли Опелку.

– Во время разговоров с судьёй вы упомянули Райлли Опелку. Зачем вы это сделали?

– Мне выпишут достаточно большой штраф, так что если я выскажусь, то у меня будут большие проблемы. Так что не буду высказываться. Не все знают, что я имел в виду, когда сказал «Райлли». Райлли очень сурово оштрафовали за такое, так что мне тоже выпишут большой штраф.

– Как думаете, какой будет штраф?

– Без понятия, таких, как я, они штрафуют гораздо сильнее, чем других ребят. Кирьос, я, Бублик, кто ещё? Райлли. Даже если Райлли хороший парень, они штрафуют его просто потому, что не любят его, – сказал Медведев во время пресс-конференции после матча с Бонзи.

Ранее американский теннисист Райлли Опелка поделился скриншотами штрафов от АТР, которые ему выставили за оскорбление судьи.