Главная Теннис Новости

«Показывал сердечки? Они мне нравятся». Медведев — о задержке времени в матче с Бонзи

«Показывал сердечки? Они мне нравятся». Медведев — о задержке времени в матче с Бонзи
Аудио-версия:


Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему на несколько минут прервался его матч первого круга US Open – 2025 с французом Бенжаменом Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6), и отметил, что поддержка трибун вернула его в игру

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

– Как думаете, вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где он, когда вам могут дать техническое поражение? Кажется, последние пару лет вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где находится этот предел.
– Я же сегодня ничего плохого не сделал, разве нет?

– Вы задержали матч на шесть минут.
– Не я, трибуны.

– Вы показывали им сердечки и заводили их.
– Показывал сердечки? Они мне нравятся. Нравится в Нью-Йорке. Они всё сделали, я не делал ничего. И они завели меня на то, чтобы вернуться в матч. Мне было весело, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Комментарии
