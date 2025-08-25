«Показывал сердечки? Они мне нравятся». Медведев — о задержке времени в матче с Бонзи

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему на несколько минут прервался его матч первого круга US Open – 2025 с французом Бенжаменом Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6), и отметил, что поддержка трибун вернула его в игру
– Как думаете, вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где он, когда вам могут дать техническое поражение? Кажется, последние пару лет вы ходили по краю, чтобы посмотреть, где находится этот предел.
– Я же сегодня ничего плохого не сделал, разве нет?
– Вы задержали матч на шесть минут.
– Не я, трибуны.
– Вы показывали им сердечки и заводили их.
– Показывал сердечки? Они мне нравятся. Нравится в Нью-Йорке. Они всё сделали, я не делал ничего. И они завели меня на то, чтобы вернуться в матч. Мне было весело, – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.
