Елена Рыбакина — Джульета Пареджа: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 338-й номер рейтинга Джульета Пареджа из США. Встреча состоится не ранее 20:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

Елена Рыбакина и Джульета Пареджа встретятся впервые в рамках WTA-тура.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.