Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Джульета Пареджа: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Елена Рыбакина — Джульета Пареджа: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 338-й номер рейтинга Джульета Пареджа из США. Встреча состоится не ранее 20:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Джульета Пареджа
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа

Елена Рыбакина и Джульета Пареджа встретятся впервые в рамках WTA-тура.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?
Публика освистывала, а потом визжала от восторга. Что же сотворил Медведев на US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android