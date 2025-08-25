Елена Рыбакина — Джульета Пареджа: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Поделиться
Сегодня, 25 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 338-й номер рейтинга Джульета Пареджа из США. Встреча состоится не ранее 20:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Джульета Пареджа
Д. Пареджа
Елена Рыбакина и Джульета Пареджа встретятся впервые в рамках WTA-тура.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04
-
07:50
-
07:10
-
07:04
-
07:02
-
06:35
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
05:56
-
05:26
-
04:47
-
04:45
-
04:38
-
04:30
-
04:11
-
04:06