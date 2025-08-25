Мирра Андреева — Алисия Паркс: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Завтра, 26 августа по московскому времени, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 40-й номер рейтинга Алисия Паркс из США. Встреча состоится не ранее 4:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мирра Андреева и Алисия Паркс встретятся впервые в рамках WTA-тура.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.