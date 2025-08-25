Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Алисия Паркс: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Мирра Андреева — Алисия Паркс: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Комментарии

Завтра, 26 августа по московскому времени, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 40-й номер рейтинга Алисия Паркс из США. Встреча состоится не ранее 4:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:00 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева и Алисия Паркс встретятся впервые в рамках WTA-тура.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
«Хотелось сделать что похуже. Но не мог, есть правила». Медведев – после вылета с US Open
«Хотелось сделать что похуже. Но не мог, есть правила». Медведев – после вылета с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android