Бенжамен Бонзи стал автором уникального достижения для теннисистов в Открытой эре
51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать победу над победителем мэйджора в стартовых матчах на двух турнирах «Большого шлема» подряд. В первом круге US Open – 2025 Бонзи был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Ранее Бенжамен Бонзи обыграл Медведева в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).
Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
