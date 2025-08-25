Бенжамен Бонзи стал автором уникального достижения для теннисистов в Открытой эре

51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать победу над победителем мэйджора в стартовых матчах на двух турнирах «Большого шлема» подряд. В первом круге US Open – 2025 Бонзи был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Ранее Бенжамен Бонзи обыграл Медведева в матче первого круга Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2).

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.