Даниил Медведев проиграл четвёртый матч подряд на ТБШ

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел четвёртое поражение подряд на турнирах серии «Большого шлема» в 2025 году. Медведев проиграл в матче первого круга US Open – 2025 французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

В текущем сезоне Даниил Медведев дважды уступил на старте турниров «Большого шлема», проиграв в первом круге Уимблдона тому же Бенжамену Бонзи (6:7(2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6), а также британцу Кэмерону Норри на «Ролан Гаррос» (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). На Australian Open он уступил в матче второго круга американцу Лёнеру Тьену (3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.

