Даниил Медведев проиграл четвёртый матч подряд на ТБШ

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел четвёртое поражение подряд на турнирах серии «Большого шлема» в 2025 году. Медведев проиграл в матче первого круга US Open – 2025 французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
В текущем сезоне Даниил Медведев дважды уступил на старте турниров «Большого шлема», проиграв в первом круге Уимблдона тому же Бенжамену Бонзи (6:7(2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6), а также британцу Кэмерону Норри на «Ролан Гаррос» (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). На Australian Open он уступил в матче второго круга американцу Лёнеру Тьену (3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).
Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
- 25 августа 2025
-
13:36
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:32
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04
-
07:50
-
07:10
-
07:04
-
07:02
-
06:35
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
05:56
-
05:26
-
04:47