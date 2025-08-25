Кафельников: не верю, что Медведев найдёт себя, пока не поменяет приоритеты

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open – 2025 от француза Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6), отметив, что не удивлён таким результатом.

«Наверное, результат неудовлетворительный по всем стандартам — для Медведева в первую очередь. Чему удивляться? Если он так играет, тут нечему удивляться. Можно было бы удивляться, если бы он играл, как три или четыре года назад, и проиграл в первом круге. Не верю, что Медведев найдёт себя. Пока он не поменяет приоритеты, так и будет. А он их не поменяет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев в третий раз за 2025 год проиграл в стартовом матче турнира серии «Большого шлема». Ранее он уступил в первом круге Уимблдона тому же Бенжамену Бонзи (6:7(2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6), а на «Ролан Гаррос» британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).