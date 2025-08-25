Кафельников высказался о включении Шараповой в Международный зал теннисной славы

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о включении россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы, отметив, что голосовал за её вступление.

«Включение в Международный зал теннисной славы — это очень престижно. Как член Международного зала славы голосовал за её вступление. Никто не ставит под сомнение результаты Шараповой. Она заслуженный член Международного зала славы», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, удостоенной подобного признания. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).