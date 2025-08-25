US Open лишил аккредитации фотографа, выбежавшего на корт в матче Медведева и Бонзи

Организаторы US Open лишили аккредитации фотографа, вмешавшегося в ход матча первого круга US Open – 2025 между россиянином Даниилом Медведевым и французским теннисистом Бенжаменом Бонзи, об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём аккаунте в социальной сети X. Медведев проиграл матч со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.
Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
- 25 августа 2025
-
13:36
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:32
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04
-
07:50
-
07:10
-
07:04
-
07:02
-
06:35
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
05:56
-
05:26
-
04:47