US Open лишил аккредитации фотографа, выбежавшего на корт в матче Медведева и Бонзи

Организаторы US Open лишили аккредитации фотографа, вмешавшегося в ход матча первого круга US Open – 2025 между россиянином Даниилом Медведевым и французским теннисистом Бенжаменом Бонзи, об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём аккаунте в социальной сети X. Медведев проиграл матч со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.