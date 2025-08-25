«Матч был безумным, но это моя лучшая победа». Бонзи — об игре с Медведевым

51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи прокомментировал свою победу в матче первого круга US Open – 2025 над россиянином Даниилом Медведевым. Француз одержал победу со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
«Конечно, я очень горжусь собой за то, как смог завершить этот матч. Сценарий был очень непростой, я много думал о матчболе в третьем сете. Тогда Даниил действительно хорошо сыграл, воспользовался шансом, чтобы заставить сыграть ещё один сет, а я в четвёртой партии не был в лучшей физической форме. Я пытался бороться и выкладываться на полную, пока не понял, что и он не в своей лучшей форме. Матч был безумным, но это моя лучшая победа, особенно важно было одержать её здесь. Я никогда не испытывал таких ощущений на корте, горжусь тем, как боролся до конца и как заставил его бороться», – сказал Бонзи на пресс-конференции после матча.
Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
