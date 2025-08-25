«Всё началось с Даниила, он зажёг ситуацию». Бонзи — об остановке матча с Медведевым

51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи высказался о ситуации, которая произошла на его матчболе в матче первого круга US Open – 2025 с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4). После неудачной первой подачи Бонзи на корт вышел фотограф, которого удалили с игры чуть позже. Судья принял решение вернуть первую подачу французу, чем вызвал возмущение Медведева.
«Правила есть правила, их нужно соблюдать. Даниил ушёл поговорить с судьёй между подачами, и не мне решать, когда подавать первую или вторую подачу. Всё началось с Даниила, он зажёг ситуацию, а затем заводил публику, полностью влился в её поддержку. Честно говоря, я никогда в жизни не видел ничего подобного, может быть, разве что на футбольном стадионе, но не на теннисном», – сказал Бонзи на пресс-конференции после матча.
Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.
