Бонзи: я не хотел подавать в таких условиях, поэтому предпочёл немного подождать
51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи рассказал, почему решил подождать и не выполнять подачу после остановки матча первого круга US Open – 2025, в котором он встречался с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4).

«Я думал только о том, чтобы сохранять концентрацию, быть в моменте. Я был всего в одном очке от победы, чтобы завершить матч, потом даже имел ещё один брейк, но он вернулся и сравнял счёт 5:5, так что нельзя тратить время на злость. Если я рассержусь, знаю, что не сыграю хорошо и матч действительно закончится. Главная цель всегда — оставаться в борьбе, быть в моменте, начинать всё заново и идти вперёд.

Я также не считаю, что сделал что-то плохое этой ночью, чтобы заслужить свист трибун, чтобы получить такое отношение, просто был момент, когда я не хотел подавать в таких условиях, поэтому предпочёл немного подождать», – сказал Бонзи на пресс-конференции после матча.

Ранее Медведев высказался на эту тему, отметив, что у француза было время на то, чтобы выполнить подачу, но он не сделал этого, из-за чего пауза в матче затянулась.

