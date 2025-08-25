Бонзи: я не хотел подавать в таких условиях, поэтому предпочёл немного подождать

51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи рассказал, почему решил подождать и не выполнять подачу после остановки матча первого круга US Open – 2025, в котором он встречался с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
«Я думал только о том, чтобы сохранять концентрацию, быть в моменте. Я был всего в одном очке от победы, чтобы завершить матч, потом даже имел ещё один брейк, но он вернулся и сравнял счёт 5:5, так что нельзя тратить время на злость. Если я рассержусь, знаю, что не сыграю хорошо и матч действительно закончится. Главная цель всегда — оставаться в борьбе, быть в моменте, начинать всё заново и идти вперёд.
Я также не считаю, что сделал что-то плохое этой ночью, чтобы заслужить свист трибун, чтобы получить такое отношение, просто был момент, когда я не хотел подавать в таких условиях, поэтому предпочёл немного подождать», – сказал Бонзи на пресс-конференции после матча.
Ранее Медведев высказался на эту тему, отметив, что у француза было время на то, чтобы выполнить подачу, но он не сделал этого, из-за чего пауза в матче затянулась.
- 25 августа 2025
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:23
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:36
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:32
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04
-
07:50
-
07:10
-
07:04
-
07:02