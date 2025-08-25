Скидки
Джокович — о матче с Тьеном: удивило, как плохо ощущал себя физически во втором сете

Джокович — о матче с Тьеном: удивило, как плохо ощущал себя физически во втором сете
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче первого круга US Open – 2025 над американцем Лёнером Тьеном (6:1, 7:6 (7:3), 6:2), отметив, что испытывал недомогание во втором сете встречи.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
1 		6 3 2
             
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Я начал отлично. Всего за 20 с лишним минут первого сета чувствовал себя очень хорошо. Потом у нас были длинные геймы в начале второго сета, и тогда я начал чувствовать себя действительно плохо… не знаю почему. Меня очень удивило, как плохо я ощущал себя физически во втором сете.

У нас были длинные розыгрыши, но я сам немного снизил уровень игры и сделал много невынужденных ошибок, что позволило ему вернуться в матч. Я рад, что смог перезапустить игру после второго сета, а третий сет прошёл нормально и позволил завершить матч. Есть положительные моменты, но также есть вещи, которых, я надеюсь, больше не повторится, например, как я себя чувствовал физически во втором сете. Надеюсь, этого больше не будет, иначе мне будет гораздо труднее на корте», – приводит слова Джоковича Punto De Break.

