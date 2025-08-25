Джокович — о матче с Тьеном: удивило, как плохо ощущал себя физически во втором сете

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче первого круга US Open – 2025 над американцем Лёнером Тьеном (6:1, 7:6 (7:3), 6:2), отметив, что испытывал недомогание во втором сете встречи.

«Я начал отлично. Всего за 20 с лишним минут первого сета чувствовал себя очень хорошо. Потом у нас были длинные геймы в начале второго сета, и тогда я начал чувствовать себя действительно плохо… не знаю почему. Меня очень удивило, как плохо я ощущал себя физически во втором сете.

У нас были длинные розыгрыши, но я сам немного снизил уровень игры и сделал много невынужденных ошибок, что позволило ему вернуться в матч. Я рад, что смог перезапустить игру после второго сета, а третий сет прошёл нормально и позволил завершить матч. Есть положительные моменты, но также есть вещи, которых, я надеюсь, больше не повторится, например, как я себя чувствовал физически во втором сете. Надеюсь, этого больше не будет, иначе мне будет гораздо труднее на корте», – приводит слова Джоковича Punto De Break.