Теннис

Анастасия Павлюченкова — Даяна Ястремская: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга US Open

Сегодня, 25 августа, в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором 44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с украинкой Даяной Ястремской (32-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 18:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Павлюченковой. Россиянка одержала победу над Ястремской в 2019 году на турнире в Осаке со счётом 6:3, 6:1.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

