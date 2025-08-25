«Немного тревожно». Джокович рассказал о своём состоянии после матча 1-го круга US Open
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём физическом состоянии после матча первого круга US Open – 2025 с американцем Лёнером Тьеном (6:1, 7:6 (7:3), 6:2).
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Хорошо, что у меня впереди два выходных, но это всё равно немного тревожно. Не знаю. У меня нет травм или чего-то подобного. Просто мне было трудно выдерживать длинные розыгрыши и восстанавливаться после очков. Я не играл официальные матчи шесть недель. В важные моменты я просто смог отправить мяч в поле лучше, чем Тьен», – приводит слова Джоковича Punto De Break.
Во втором круге US Open – 2025 Новак Джокович сыграет с американским теннисистом Захари Свайдой (145-й номер рейтинга).
