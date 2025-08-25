Бенжамен Бонзи побеждал Медведева на всех ТБШ, кроме Australian Open

51-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи обыгрывал россиянина Даниила Медведева на всех турнирах серии «Большого шлема», кроме Australian Open. Ранее Бонзи одержал победу в матче первого круга US Open – 2025 со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Свою первую победу над Медведевым в рамках розыгрыша турниров серии «Большого шлема» Бонзи одержал на «Ролан Гаррос» – 2017, когда Даниил снялся с матча первого круга при счёте 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 в пользу француза. Также Бонзи был сильнее Медведева в первом круге Уимблдона-2025 со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Во втором круге US Open – 2025 Бенжамен Бонзи сыграет с американским теннисистом Маркосом Гироном.